توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة وشركة "إنبى" فى مجالات التدريب







الإسكندرية- هناء أبو العز

وقع الدكتور سعيد محمد علام القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وشركة إنبى فى مجالات التدريب في أنشطة صناعة البترول والغاز، وذلك على هامش المؤتمر الدولى التاسع لدول حوض البحر المتوسط "موك" الذى يُعقد بالإسكندرية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وقد أكد الوزير عقب مراسم التوقيع على أن استراتيجية وزارة البترول التى تشمل التطوير والتحديث المستمر للكوادر البشرية باعتبارها عصب التنمية، وأهم عنصر من عناصر العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا بين قطاع البترول والجامعات والمؤسسات العلمية؛ لربط الجانب العملى بالجانب الأكاديمى، بما يصب بالنهاية فى صالح الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن قطاع البترول بما يمتلكه من كوادر تمتلك خبرات متميزة يمكن أن تسهم فى رفع كفاءة المهندسين حديثى التخرج والاستعانة بهم كمحاضرين بمجالات هندسة البترول والغاز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد علام، أن هذا البروتوكول سيتيح الاستفادة من الأبحاث العلمية الجديدة المقدمة من الدارسين، وكذلك مشروعات التخرج للطلاب فى الموضوعات التى تتعلق بالأنشطة البترولية، وأيضاً تنظيم وعقد لقاءات وندوات لعدد من العاملين بشركة إنبى مع فرق عمل الكلية فى ضوء التخصصات التى تتلاءم مع طبيعة العمل فى المشروعات البترولية المختلفة.

وأشار الدكتور يحيى الشاذلى المنسق اأكاديمى لبرنامج هندسة البترول والبتروكيماويات ومنسق اﻻتفاقية إلى أهمية هذه اﻻتفاقية فى تحديث العملية التعليمية بدمجها مع الخبرة العملية التى سوف يكتسبها الطلاب من خلال اﻻحتكاك مع الصناعة، وكذلك من أجل تطوير وتوطين تكنولوجيا صناعة الغازوالبترول من خلال اﻻبحاث التى تجرى فى الجامعات والمراكز البحثيةالمصرية.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبي أهمية البروتوكول والتعاون مع كلية الهندسة، حيث ستقوم الشركة بتقديم برامج تدريبية متخصصة من خلال أكاديمية إنبى المتخصصة ونخبة من المحاضرين والممارسين ذوى الخبرة فى مجالات البترول والغاز، لتأهيل الطلاب وخريجى الكليات الهندسية لسوق العمل فى صناعة البترول والغاز ورفع كفاءاتهم عن طريق دمج المعرفة النظرية والأبحاث العلمية بالتطبيقات العملية وإعداد كوادر هندسية متميزة تكون على دراية كاملة بكافة الجوانب الهندسية للمشروعات البترولية التى يتم تنفيذها.