توريد 256 طن قمح بشون بلقاس بالدقهلية حتى الآن

توريد 256 طن قمح بشون بلقاس بالدقهلية حتى الآنالأربعاء، 18 أبريل 2018 05:10 م
جانب من الجولة التفقدية
إضافة تعليق
تفقد المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس، اليوم الأربعاء، شون القمح ببلقاس بحضور حاتم قابيل وغادة الحمادى نائبى رئيس المركز، والمهندس لطفى عباس مدير البيئة، فى زيارة مفاجئة، وذلك لمتابعة عمليه توريد القمح لموسم 2018، والتى بدأت من يوم 15 من هذا الشهر.
وذلك لإزالة كافة المعوقات الموجودة بالشون حتى تتم عمليه التوريد بسهولة ويسر، وتم المرور على شونة أبو الحسن وبالاطلاع على الأوراق، تبين أنه تم استلام 22 طن تقريبا، وشونة أبو الفتوح والتى تسلمت 6 أطنان قمح، وكذلك بنك التنميه 189 طن و770 كيلو وشونالستامونى 44 طن و453 كيلو، بإجمالى توريد القمح لشون بلقاس 256 طن و921 كيلو.
إضافة تعليق
"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن
أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة