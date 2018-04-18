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الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:14 م
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توريد 256 طن قمح بشون بلقاس بالدقهلية حتى الآن

الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:10 م
توريد 256 طن قمح بشون بلقاس بالدقهلية حتى الآن جانب من الجولة التفقدية


الدقهلية - شريف الديب
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تفقد المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس، اليوم الأربعاء، شون القمح ببلقاس بحضور حاتم قابيل وغادة الحمادى نائبى رئيس المركز، والمهندس لطفى عباس مدير البيئة، فى زيارة مفاجئة، وذلك لمتابعة عمليه توريد القمح لموسم 2018، والتى بدأت من يوم 15 من هذا الشهر.

وذلك لإزالة كافة المعوقات الموجودة بالشون حتى تتم عمليه التوريد بسهولة ويسر، وتم المرور على شونة أبو الحسن وبالاطلاع على الأوراق، تبين أنه تم استلام 22 طن تقريبا، وشونة أبو الفتوح والتى تسلمت 6 أطنان قمح، وكذلك بنك التنميه 189 طن و770 كيلو وشونالستامونى 44 طن و453 كيلو، بإجمالى توريد القمح لشون بلقاس 256 طن و921 كيلو.

 


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