توريد 256 طن قمح بشون بلقاس بالدقهلية حتى الآن







الدقهلية - شريف الديب

تفقد المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس، اليوم الأربعاء، شون القمح ببلقاس بحضور حاتم قابيل وغادة الحمادى نائبى رئيس المركز، والمهندس لطفى عباس مدير البيئة، فى زيارة مفاجئة، وذلك لمتابعة عمليه توريد القمح لموسم 2018، والتى بدأت من يوم 15 من هذا الشهر.