توت توت رزق زغنطوط.. أميرة كعب داير من الإسماعيلية لدمياط لبيع التوت لمساعدة أطفالها

دمياط عبده عبد البارى

مع بداية موسم الصيف تكتظ أسواق ثمار الفواكه فى مدن محافظة دمياط بالفواكه الموسمية المتنوعة وينتشر الباعة الجائلين القادمين من خارج المحافظة لبيع الفواكه وثمار الجوافة والفراولة إلا أن ما يجذب رواد الأسواق فى هذه الأيام ثمرة "التوت" التى يبرز منها الأحمر والأسود والأبيض المنتشرة فى مزارع محافظة الإسماعيلية بكثافة.

تقول أميرة بائعة توت من محافظة الإسماعيلية أنها تأتى يوميا مع بداية موسم حصاد التوت إلى مدينة دمياط لبيع ثمار التوت لمساعدة زوجها وأبنائها، مضيفة أنها تأتى فى السيارة هى والعديد من السيدات لبيع ثمار التوت فى شوارع مدينة دمياط مؤكدة أنها تصل إلى دمياط فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وتغادر عقب غروب الشمس حينما تنتهى من بيع كميات التوت التى تأتى بها يوميا.

وأوضحت أن سعر كيلو التوت من 20 إلى 25 جنيها وتتعدد ألوان ثمرة التوت فمنها التوت الأسود والأبيض والأحمر والبنفسجى.

وتضيف أن هناك فوائد علاجية لثمرة التوت وبخاصة الأسود الذى يعتبر دواء فعال فى القضاء على سرطان الأمعاء والقولون والكلى، بالإضافة إلى أن عصيره يساهم فى تحسين الذاكرة.

كما أن التوت بجميع أنواعه مفيدا جدا فى حالات فقر الدم وأورام الحلق واللثة وله تأثيرات فعالة فى خفض درجة الحرارة وفى حالات الحميات والحصبة،وبالنسبة لمبيعات التوت وأسعاره فإنها تتراوح من 20-25 جنيها للكيلو الواحد وتعتمد هذه الأسعارعلى نوعه ووقت دخوله للسوق سواء كان فى أول الموسم أو فى آخره.

وأوضحت أنهم يبذلون جهدا كبيرا فى حصاد وقطف التوت الذى يستلزم مهارة خاصة للحفاظ على طراوته وشكله، مؤكدة أن أشجار التوت تزرع على حواف الاراضى والبساتين بجوار أشجار المانجو واليوسفى والبرتقال.

وأكد أن موسم حصاد ثمرة التوت تبدأ من نهاية مارس إلى نهاية شهر يوليو مضيفا أن الإقبال عليه يزيد فى شهر رمضان الكريم حيث يحرص المواطنون على شرائه من أجل تناوله كعصير قبل الإفطار مضيفا أن التوت الأبيض للأكل فقط إنما التوت الأسود والبنفسجى "خد الجميل" ممتاز فى تناوله سواء للأكل أو العصير.







































