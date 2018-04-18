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تعرف على 16 مشروع سيتم افتتاحهم فى العيد القومى لمحافظة أسيوط

الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:38 م
تعرف على 16 مشروع سيتم افتتاحهم فى العيد القومى لمحافظة أسيوط المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط


أسيوط ـ ضحا صالح
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أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط،أن احتفالات العيد القومي للمحافظة ستشهد افتتاح وتفقد ووضع حجر أساس بعض المشروعات الخدمية بأحياء حي شرق وغرب مدينة أسيوط بتكلفة اجمالية بلغت 273 مليون و850 ألف جنيه لافتاً أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الصحة والتعليم تأتي على رأس الاولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مشروعات البنية الاساسية ومواجهة الاقبال المتزايد على المدارس التعليمية بمختلف مراحلها.

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق مدينة أسيوط فى بيان له،أن احتفالات العيد القومي تشهد افتتاح محطة مياه الوليدية بتكلفة 230 مليون جنيه ومشروع انشاء خزان مياه بحي شرق بتكلفة 6.5 مليون جنيه وتعليه مدرسة 25 يناير الرسمية للغات بتكلفة 2 مليون و570 ألف جنيه وافتتاح جناح توسعة بمدرسة أسيوط الرسمية للغات بتكلفة 4 مليون و886 ألف جنيه وافتتاح مستشفى الصدر بعد التطوير بتكلفة مليون و660 ألف وافتتاح ملعب نجيل صناعي بمركز شباب نزلة عبد اللاه بتكلفة 750 ألف جنيه والمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف لخدمة مصانع الاعلاف من المنيا الى اسوان بتكلفة مليون و400 ألف جنيه وافتتاح توسع بمدرسة الشهيد احمد جلال الرسمية للغات بتكلفة 5 مليون و218 ألف جنيه.  

وأضاف عبد الرؤوف النمر نائب رئيس حي غرب أسيوط والقائم بأعمال رئيس الحي أنه سيتم وضع حجر اساس مبنى رئاسة حى غرب بتكلفة 12 مليون جنيه ومدرسة عمر مكرم للتعليم الاساسي بتكلفة 5 مليون 434 ألف جنيه وافتتاح إدارة أسيوط التعليمية بتكلفة 10 مليون و613 ألف جنيه وتوسع مدرسة الرشاد للتعليم الاساسي بتكلفة مليون و690 ألف جنيه واحلال جزئي مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بتكلفة 432 ألف جنيه وافتتاح مدرسة الجلاء الاعدادية بتكلفة 2 مليون و740 ألف جنيه وتوسع مدرسة أحمد عرابى الابتدائية بتكلفة 6 مليون و899 ألف وافتتاح معمل مستشفى أسيوط العام بتكلفة مليون و50 ألف جنيه.


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