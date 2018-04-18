تحليق 13 رحلة بالون تقل 280 سائحا فى يوم التراث العالمى







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 13 رحلة بالون طائر على متنها 280 سائحا أجنبيا ومصريا، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع اعتدال حركة الطقس فى سماء المدينة، واحتفال السياح بيوم التراث العالمى فى مختلف أنحاء المزارات السياحية والآثرية.

وشهدت سماء مدينة الأقصر فجرا تحليق 13 رحلة بالون، وانطلقت وعلى متنها 280 سائحا أجنبيا فى سماء عاصمة المدينة الأولى فى العالم، والتى خرجت فجرا من مطار البر الغربى بعد تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من السعادة والبهجة بين السياح من مختلف دول العالم، والذى استقلوا المناطيد الهوائية فى سماء الأقصر، بصورة تؤكد على قدرة الطيارين المصريين فى التحليق بسماء الأقصر.

وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.