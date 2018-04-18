تحصين 26 ألف و 946 رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية،أن المديرية قامت بجهد كبير ومكثف خلال شهر مارس الماضى.

وأشار توفيق فى بيان إلى أنه في مجال الوقاية من الأمراض تم تحصين 26 ألف و946 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية،و1193 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع،و17 ألف و660 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى،و9 آلاف و525 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموى،9 آلاف 590 رأس ماشية ضد مرض جدري الأغنام.

وفي مجال الإرشاد والتوعية للمواطنين،عقدت 185 ندوة إرشادية بالإضافة للقاءات لإرشادية الجماعية 580 لقاء ولضبط سوق الدواء البيطري بالمحافظة تم ضبط 11 عيادة ومركز بيع وتداول مخالفين وضبط 1477 عبوة ، من 80 صنف،أدوية مخالفة أدوية مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظور استخدامها بيطرياً وتم عمل المحاضر اللازمة للمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة.

وفي مجال المسح التناسلي الشامل والتلقيح الاصطناعي تم فحص وعلاج و8 آلاف و967 رأس ماشية إناث وإجراء 1074 عملية تلقيح اصطناعي لتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .

أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، في البيان،بدور مديرية الطب البيطري في مجالات الوقاية من الأمراض وتحصين الحيوانات – الإرشاد وتوعية المواطنين وضبط سوق الدواء البيطري وتحرير محاضر للمخالفين- المسح التناسلي الشامل والتلقيح الإصطناعي) لزيادة الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والبيطرية على الأسواق والمجازر ومحلات بيع اللحوم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي سياق متصل ، أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على إنتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة مشيراً إلى أن كمية الأقماح المحلية المورده موسم 2018 لليوم الثالث بلغت 17949 طن و 613 كيلو قمح .