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انطلاق فعاليات دورى صحة قنا لكرة القدم الخماسية لعام 2018

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:35 م
انطلاق فعاليات دورى صحة قنا لكرة القدم الخماسية لعام 2018 دورة رياضية - ارشيفية


قنا - هند المغربى
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انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات دورى صحة قنا لكرة القدم الخماسية لعام 2018 والذى تنظمه مديرية الصحة بقنا للعاملين بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية التابعة لها وتضمنت فعاليات الافتتاح تقديم عروض فنية وغنائية لفرقة قصر ثقافة قنا.

حضر الافتتاح الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة، ومحمد فنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، واللواء جمال مسعود رئيس مدينة قنا.

 ومن جانبه أوضح خضارى، أن الدورى يستمر فى الفترة من 18 حتى 30 أبريل الجارى، وتقام المباريات بالصالة المغطاة بنادى البحر بقنا بمشاركة 16 فريقا "إدارة أبوتشت - إدارة فرشوط - إدارة نجع حمادى - إدارة الوقف - إدارة قنا - إدارة قوص - إدارة نقاده - المديرية1 - المديرية2 - المستشفى الجامعى - مركز الأورام - مستشفى قنا العام - هيئة الإسعاف -التأمين الصحى - مستشفى نجع حمادى العام - مستشفى قفط التعليمى".

ولفت خضارى إلى أن تنظيم الدورى يأتى فى إطار حرص مديرية الصحة على إقامة أنشطة اجتماعية ورياضية بهدف تقوية الروابط بين العاملين بمختلف الإدارات والهيئات الصحية وخلق جو من التواصل بينهم.

 وأضاف خضارى، بأن هذا الدورى هو الثانى الذى تنظمه مديرية الصحة، حيث سبق وأن نظمت الدورى الأول عام 2016، لافتًا إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة يساهم فى تعزيز التواصل بين العاملين بكافة أنحاء المحافظة.


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