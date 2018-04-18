المرصد السورى: مقتل شخص وإصابة العشرات فى غارة بالريف الجنوبى لإدلب

جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية







دمشق (أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات فى غارة استهدفت سوقا شعبية فى منطقة كفر نبل بالريف الجنوبى لإدلب.

وقال المرصد السورى - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية - "إن فصائل المعارضة المسلحة بالتعاون مع هيئة تحرير الشام تمكنت أيضا من السيطرة على منطقة قبة الكردى فى حماة".

وفى السياق ذاته، هزت انفجارات عنيفة مناطق فى جبل الزاوية عقب هجوم هيئة تحرير الشام وألوية صقور الشام على محاور فى منطقة مرعيان بجبل الزاوية فى القطاع الجنوبى من ريف إدلب.