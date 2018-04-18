video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: مقتل شخص وإصابة العشرات فى غارة بالريف الجنوبى لإدلب

الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:00 م
المرصد السورى: مقتل شخص وإصابة العشرات فى غارة بالريف الجنوبى لإدلب جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات فى غارة استهدفت سوقا شعبية فى منطقة كفر نبل بالريف الجنوبى لإدلب.

وقال المرصد السورى - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية - "إن فصائل المعارضة المسلحة بالتعاون مع هيئة تحرير الشام تمكنت أيضا من السيطرة على منطقة قبة الكردى فى حماة".

وفى السياق ذاته، هزت انفجارات عنيفة مناطق فى جبل الزاوية عقب هجوم هيئة تحرير الشام وألوية صقور الشام على محاور فى منطقة مرعيان بجبل الزاوية فى القطاع الجنوبى من ريف إدلب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تحذر من كارثة إنسانية فى مدينة إدلب السورية

صور.. 11 قتيلا و80 جريحا فى انفجار بإدلب السورية

صور.. خروج 1146 مسلحا وأسرهم من دوما إلى إدلب بشمال غرب سوريا

سوريا

ادلب

غاره على ادلب

الفصائل المسلحه فى سوريا

حماه

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة