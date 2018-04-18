الغرفة الأمنية الكبرى ببنغازى تؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة







كتب - أحمد جمعة

أكدت الغرفة الأمنية المركزية فى مدينة بنغازى إصدار التعليمات بشأن رفع درجة الاستعداد بنسبة 100%، وعدم مغادرة مقرات العمل بالنسبة للوحدات العسكرية والجهات الأمنية، وذلك عقب محاولة تفجير موكب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية.

وكشف رئيس المكتب الإعلامى للغرفة الأمنية المركزية بنغازى الكبرى، النقيب مجدى العرفى عن التفاصيل الكاملة لمحاولة استهداف موكب الفريق الناظورى عن طريق تفخيخ سيارة وتفجيرها أثناء مرور رتل الفريق الناظورى رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازى الكبرى.

وأشارت الغرفة إلى أن مكان الاستهداف منطقة سيدى خليفة شرق بنغازى على الطريق الرئيسى، موضحة أن التفجير لم يخلف أى أضرار بشرية سواء برئيس الغرفة الفريق الناظورى أو من بصحبته بالرتل فكل من فيه صحتهم جيدة باستثناء الأضرار المادية، موضحة أن التفجير خلف حالة وفاة لشخص سورى الجنسية وإصابات أخرى فى شخص سودانى الجنسية كحصيلة أولية.

وأوضحت الغرفة، أنه صدرت التعليمات برجوع جميع الدوريات لسابق عملها وفتح الطريق أمام المواطنين وتسهيل حركة السير لتسير كل الأمور بشكل طبيعى كالمعتاد.