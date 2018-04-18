الطريقة العزمية بالإسماعيلية تحتفل بذكرى مولد السيدة زينب وقدومها إلى مصر







الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم أبناء الطريقة العزمية الليلة المحمدية العاشرة، احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج وذكرى مولد السيدة زينب وقدومها المبارك إلى أرض مصر، تحت رعاية وبحضور الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، بساحة العارف بالله الشيخ سعيد الدقيرى بمدينة فايد، وبحضور كوكبة من كبار علماء الطريقة العزمية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف .

واستهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أحمد خاطر القارئ بالإذاعة والتليفزيون، أعقبها كلمات الوعظ والإرشاد للعلماء ومنها كلمة الشيخ سيد الشيخ داعى آل العزائم، أعقبها كلمة الدكتور يسرى عزام الداعية الإسلامى المعروف بالقنوات الفضائية وإذاعة القرآن الكريم إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة، ثم الاستماع إلى الإنشاد الدينى والمدائح النبوية من المنشد الشيخ محمد أبو المعاطى وكلمة العالم الدكتور عبد الحليم العزمى الأمين العام للاتحاد العالمى للطرق الصوفية .

واختتم الحفل بكلمة الدكتور علاء أبو العزائم والتى تحدث فيها عن قضايا الدين والوطن والأمة العربية، والتحديات التى تواجها وما يتطلب من تضافر للجهود وتوحيد الصف، وإحياء الهمم فى نفوس الشعب المصرى والعربى وإعلاء مصلحة الوطن والأمة العربية فوق أى اعتبار.

وطالب أبو العزائم فى كلمته بنبذ العنف والتطرف والتشدد ونشر تعاليم الإسلام الحنيف، والمعاملات الحسنة والأخلاق الفاضلة بين أبناء المجتمع.

وحضر الحفل بعض القيادات القضائية والنيابية والشعبية وبعض رجال الأعمال بالمحافظة، من بينهم المستشار محمد عبد الرحمن رئيس محكمة الاستئناف العالى، والنائب أحمد خليل عضو مجلسى الشعب والشورى الأسبق، النائب إبراهيم رفيع عضو مجلس الشعب السابق، المهندس هشام الجوهرىالمدير بقطاع البترول، ورؤوس العائلات بالمحافظة، وذلك وسط جمع غفير من أبناء الطريقة العزمية، وعدد من أبناء الطرق الصوفية مثل العصبة الهاشمية والطريقة الرفاعية، والطريقة البرهانية والطريقة العروسية الشاذلية والطريقة القادرية والطريقة الجريرية وأبناء الساحة الرضوانية ومحبى الصوفية، من بعض المدن والمحافظات وأهالى مركز ومدينة فايد.