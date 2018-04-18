السعودية تفوز بعضوية هيئة الأمم المتحدة للمرأة







وكالات

انتخبت المملكة العربية السعودية كعضو جديد فى المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، و تتطلع المملكة العربية السعودية إلى العمل جنباً إلى جنب مع بقية الأعضاء ابتداءً من يناير 2019.

وأوضح الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة فى بيان، أن فوز المملكة جاء خلال اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى نيويورك. بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد البيان أن هذا الفوز يجسد اهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده للمرأة وتعزيز مشاركتها فى شتى المجالات وعلى الأصعدة كافة.