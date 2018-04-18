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الأربعاء، 18 أبريل 2018 07:03 م
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الدفاع الروسية تنفى مزاعم أوكرانيا عن نقلها مقاتلى شركة عسكرية خاصة لسوريا

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:07 م
الدفاع الروسية تنفى مزاعم أوكرانيا عن نقلها مقاتلى شركة عسكرية خاصة لسوريا وزير الدفاع الأمريكى شويجو


أ ش أ
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نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مزاعم هيئة الأمن الأوكرانية عن نقل طراد "فارياج" لمقاتلى شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة مع أسلحة وذخيرة إلى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، ايجور كوناشينكوف، قوله: "يجب على قيادة الأمن الأوكرانى إجراء مشاورات مع قيادة القوات البحرية الأوكرانية، أو مع المنسقين الغربيين، قبل تأليف القصص. رائد أسطول المحيط الهادئ الطراد الصاروخى "فارياج" لم يدخل إلى طرطوس السورية قط. ولا يوجد فى نقطة الدعم اللوجستى بطرطوس مرابط رسو مناسبة لسفن بهذه الحمولة".


وأشارت الوزارة الروسية إلى أن هيئة الأمن الأوكرانى نشرت "اعترافات" أخرى لمواطن روسى معتقل، حول نقل طراد "فارياج" لمقاتلى شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة مع أسلحة ثقيلة وذخيرة من فلاديفوستوك إلى سوريا.


وأوضح المتحدث أن الطراد "فارياج" لا يوجد فيه عنابر شحن مناسبة، وأضاف: "سفينة من طراز "طراد" أساساً ليست مصممة ولا تصلح لنقل معدات عسكرية وشحنات عسكرية كبيرة أخرى".


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