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الخارجية الكويتية: بدء تطبيق إصدار التأشيرات الإلكترونية بين الكويت وأوكرانيا

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:17 م
الخارجية الكويتية: بدء تطبيق إصدار التأشيرات الإلكترونية بين الكويت وأوكرانيا الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو


أ ش أ
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 قال مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون أوروبا وليد الخبيزى اليوم الأربعاء،إن الكويت وأوكرانيا بدأتا تطبيق نظام إصدار التأشيرات الالكترونية، عبر الموقع الالكترونى أو المنافذ الحدودية والمطارات لمواطنى البلدين.

يذكر بأن اليوم يوافق الذكرى الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وأوكرانيا . 


وأضاف الخبيزي- فى تصريح صحفى اليوم،أن تلك الخطوة تأتى انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، وأحد نتائج زيارة الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو الى الكويت فى مارس الماضي.
وأشار الى أن تلك الزيارة شهدت التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية، والإعلان عن التوافق على تسهيل إجراءات السفر لمواطنى البلدين، عبر إقرار إدراج مواطنى أوكرانيا ضمن قائمة الدول المسموح لرعاياها الحصول على تأشيرة الدخول للكويت من المنافذ الحدودية مباشرة او عبر الموقع الالكتروني.


وأشاد الخبيزى بالتطور اللافت والمستمر لعلاقات الصداقة الكويتية - الأوكرانية على صعيدها الثنائى، عن طريق التنسيق حيال مجمل القضايا الدولية.


وأكد حرص البلدين على مواصلة هذا التقدم، والعمل على تعزيز مجالات التعاون فى مختلف القطاعات وتوسيع أطرها، على نحو يلبى مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين، لافتا الى أن الفترة الماضية شهدت زخما فى تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين.


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