الجيش الإماراتى يضبط طائرة إيرانية محملة بمتفجرات بالقرب من ساحل اليمن

الجيش الإماراتى يضبط طائرة إيرانية محملة بمتفجرات بالقرب من ساحل اليمنالأربعاء، 18 أبريل 2018 12:31 م
الجيش الإماراتى ـ صورة أرشيفية
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تمكن الجيش الإماراتى، من ضبط طائرة مسيرة من نوع " قاصف/1 الإيرانية " محملة بالمتفجرات، كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية فى الساحل الغربى من اليمن.
واكتشفت الفرق المختصة خلال فحص مكونات الطائرة كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة.
من جهته أكد التحالف العربى الاستمرار فى التصدى لهذه القدرات الإيرانية التى تشكل تهديدا مباشرا على القوات والشعب اليمنى وتهدد حرية الملاحة البحرية فى البحر الأحمر .
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