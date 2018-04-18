video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الإماراتى يضبط طائرة إيرانية محملة بمتفجرات بالقرب من ساحل اليمن

الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:31 م
الجيش الإماراتى يضبط طائرة إيرانية محملة بمتفجرات بالقرب من ساحل اليمن الجيش الإماراتى ـ صورة أرشيفية


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

تمكن الجيش الإماراتى، من ضبط طائرة مسيرة من نوع " قاصف/1 الإيرانية " محملة بالمتفجرات، كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية فى الساحل الغربى من اليمن.

واكتشفت الفرق المختصة خلال فحص مكونات الطائرة كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة.

من جهته أكد التحالف العربى الاستمرار فى التصدى لهذه القدرات الإيرانية التى تشكل تهديدا مباشرا على القوات والشعب اليمنى وتهدد حرية الملاحة البحرية فى البحر الأحمر .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الإماراتى: استشهاد طيارين نتيجة تحطم طائرتهما إثر خلل فنى فى اليمن

الدفعة الثانية من الجيش الإماراتى تستعد للمشاركة ضمن التحالف العربى باليمن

الجيش الاماراتى

طائره ايرانيه محمله بمتفجرات

الامارات تضبط طائره ايرانيه

اليمن

التحالف العربى

الحرب فى اليمن

طائره ايرانيه




لا تفوتك
"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة