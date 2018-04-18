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الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:01 م
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التحالف العربى يشن 35 غارة فى تعز

الأربعاء، 18 أبريل 2018 03:13 م
التحالف العربى يشن 35 غارة فى تعز قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية


صنعاء (أ ش أ)
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شنت مقاتلات التحالف العربى - الذى تقوده المملكة العربية السعودية - أكثر من 35 غارة جوية على مواقع الحوثيين فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، حسبما نقلت قناة (الغد العربى) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن" غارات التحالف نجم عنها تدمير مخزن أسلحة تابع للحوثيين بمنطقة البرح غرب تعز، وكذا تدمير 7 عربات عسكرية.

من ناحية أخرى .. أعلنت مصادر أمنية يمنية مقتل قياديين بارزين فى تنظيم القاعدة بمحافظة أبين جنوبى اليمن، مشيرة إلى أن قوات التدخل السريع هاجمت وكرا يتحصن فيه عناصر من تنظيم القاعدة، ما أدى إلى مقتل القياديين /بدر المزنبر وحسن باصريع، وهما من أبرز القيادات الميدانية للتنظيم فى مديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى.


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