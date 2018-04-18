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الأربعاء، 18 أبريل 2018 01:44 م
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الإنتاج الحربى تتسلم أرض مستشفى السنطة بالغربية لإنشاء المستشفى الجديد

الأربعاء، 18 أبريل 2018 01:06 م
الإنتاج الحربى تتسلم أرض مستشفى السنطة بالغربية لإنشاء المستشفى الجديد مستشفى السنطه المركزى


الغربية - مصطفى عادل
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عقد اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مدير الإدارة الصحية بالسنطة، ومدير مستشفى السنطة المركزى والمهندس المسئول من وزارة الإنتاج الحربى، وإدارة الشركة المنفذة (مركز العمارة والانشاء وادارة التخطيط بالمديرية) لتسليم أرض مستشفى السنطة، لإنشاء المستشفى الجديد، بعد هدم المستشفى القديم.
 
وتم عمل محضر تنسيق الاعمال لتذليل كل العقبات الخاصة بالمشروع، وأكد رئيس المركز على استعداد مجلس المدينة على تسهيل كل الأعمال للانتهاء من جميع الأعمال فى إنشاء مستشفى السنطة الجديدة.
 
يذكر أنه تم إزالة مستشفى السنطة المركزى بقرار الإزالة رقم (128) لسنة 2014، وتم إدراجها فى الخطة المالية لعام 2016 وإسناد المشروع بمعرفة وزارة الصحة لوزارة الغنتاج الحربى بتكلفة 467 مليون و188ألف جنيه، وتم توفير 52 مليون و350ألف جنيه تمهيدا لبدء التنفيذ.
 
 
 

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