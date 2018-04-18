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اضبط مخالفة.. شركة مياه الغربية تترك حفرة كبيرة بشارع رئيسى بالمحلة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:47 م
اضبط مخالفة.. شركة مياه الغربية تترك حفرة كبيرة بشارع رئيسى بالمحلة حفرة بشارع فى المحلة


الغربية - عادل ضرة
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تشهد منطقة الششتاوى إحدى المناطق القديمة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إهمالا جسيما من قبل المسئولين بشركة مياه الشرب بالغربية، لتركهم حفرة بطول 1.5متر وعرض متر وعمق لا يقل عن 2 متر، بعد أن تم حفرها لإصلاح ماسورة مياه منذ شهر وتم ردمها بعد انفجار الماسورة وتم حفرها مرة أخرى، ولم يتم ردمها منذ ذلك الوقت وحتى الآن، الأمر الذى ينذر بسقوط المواطنين بها وخاصة الأطفال، وسقوط السيارات والدراجات البخارية.

وقال ماهر العطار أحد سكان المنطقة، إن الحفرة متروكة كما هى منذ شهر بعد حفرها لإصلاح ماسورة مياه، مضيفا أن المسئولين تجاهلوا شكاوى الأهالى لردمها خاصة بعد سقوط شخص يقود دراجة بخارية بها، وكاد أن يفقد حياته.

وأضاف أن المنطقة من المناطق القديمة بمدينة المحلة وهى من المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.

وكشف أن الحفرة تقع بالقرب من مقابر الشهداء ومدرسة عزت خير الابتدائية، مناشدا المسئولين بمجلس المدينة بضرورة تغطية الحفرة حتى لا يتعرض المواطنين للأذى، أو يسقط بها طفل كما حدث بمحافظة الجيزة، عقب سقوط طفلة فى بلاعة صرف صحى.

أما أسامة المحمدى موظف فاشتكى من عدم تحرك المسئولين لردم الحفرة، بعد إنهاء أعمال إصلاح الماسورة المكسورة، رغم مرور شهر عليها.

وأشار أن أهالى المنطقة على استعداد لردمها على نفقتهم الخاصة، ولكن يخشوا أن يقومون بردمها ويتسبب فى كسر الماسورة مرة أخرى.

حفرة كبيرة بأحد الشوارع الرئيسية بالمحلة (1)
حفرة كبيرة بأحد الشوارع الرئيسية بالمحلة 
حفرة كبيرة بأحد الشوارع الرئيسية بالمحلة (2)
حفرة بأحد الشوارع المحلة 
حفرة كبيرة بأحد الشوارع الرئيسية بالمحلة (3)
الحفرة 
 
حفرة كبيرة بأحد الشوارع الرئيسية بالمحلة (4)
حفرة كبيرة بأحد الشوارع الرئيسية بالمحلة 

 

 


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