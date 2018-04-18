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الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:59 م
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إغلاق 5 محلات بدون ترخيص بنطاق حى شرق الإسكندرية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 09:51 م
إغلاق 5 محلات بدون ترخيص بنطاق حى شرق الإسكندرية محلات مغلقة -أرشيفية


الاسكندرية جاكلين منير
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شن حى شرق الإسكندرية حملات على المحلات المخالفة وذلك فى إطار تفعيل القانون وبسط هيبة الدولة والقضاء على المخالفات بنطاق الحى وتحت إشراف اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق.

وقامت إدارة رخص المحلات بتواجد لجنة الغلق وبمصاحبة قوة شرطة رمل أول بحملة مكبرة، لتنفيذ قرارات غلق وتشميع للمحلات المخالفة وغير المرخصة.

وقد تم تشميع المحلات بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين يأتى ذلك ضمن الحملات اليومية التى يقوم بها حى شرق لإعادة الانضباط بالشارع السكندري وتنفيذ القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفته.


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