إزالة تعديات من على 15 فدانا بحى الجناين بالسويس

السويس - سيد نون

شن حى الجناين بالسويس حملة مكبرة اليوم الأربعاء بمشاركة اللواء أيمن عبد القادر مساعد مدير الأمن وشرطة المرافق وقسم شرطة الجناين، وجهاز التجميل والنظافة بمحافظة السويس، وعدد من إدارات الحى، لإزالة التعديات بالمبانى على عدد 5 أفدنة من قبل إحدى الشركات بقرية أرض المشروع بحى الجناين.

وأسفرت الحملة أيضًا عن إزالة تعديات من خلال بناء قواعد وأعمدة خرسانية ومبانٍ على أملاك الدولة، على مساحة 10 أفدنة بقرية جبلاية الفار من جانب بعض المواطنين من أهالى المنطقة بحى الجناين.

من جانبه قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن حملة إزالة التعديات من على أراضى الدولة بجميع الأحياء مستمرة.

وأكد المحافظ، أنه اليوم بحى الجناين وغدًا فى إحياء أخرى ونحن ننفذ خطة كاملة لإزالة التعديات.