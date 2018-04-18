video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة تعديات من على 15 فدانا بحى الجناين بالسويس

الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:45 م
إزالة تعديات من على 15 فدانا بحى الجناين بالسويس حملة الازالة


السويس - سيد نون
إضافة تعليق

شن حى الجناين بالسويس حملة مكبرة اليوم الأربعاء بمشاركة اللواء أيمن عبد القادر مساعد مدير الأمن وشرطة المرافق وقسم شرطة الجناين، وجهاز التجميل والنظافة بمحافظة السويس، وعدد من إدارات الحى، لإزالة التعديات بالمبانى على عدد 5 أفدنة من قبل إحدى الشركات بقرية أرض المشروع بحى الجناين.

وأسفرت الحملة أيضًا عن إزالة تعديات من خلال بناء قواعد وأعمدة خرسانية ومبانٍ على أملاك الدولة، على مساحة 10 أفدنة بقرية جبلاية الفار من جانب بعض المواطنين من أهالى المنطقة بحى الجناين.

من جانبه قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن حملة إزالة التعديات من على أراضى الدولة بجميع الأحياء مستمرة.

وأكد المحافظ، أنه اليوم بحى الجناين وغدًا فى إحياء أخرى ونحن ننفذ خطة كاملة لإزالة التعديات. 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السويس تستعيد 30 مليون جنيه من مقاولين حصلوا على أراض وتهربوا من السداد

السويس

اخبار السويس

محافظة السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة