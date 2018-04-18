إزالة التعديات بمدخل تلا وإشغالات الشوارع بالمنوفية

إزالة التعديات بمدخل تلا وإشغالات الشوارع بالمنوفيةالأربعاء، 18 أبريل 2018 10:20 ص
حملة إزالة بمركز تلا بالمنوفية
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شن مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع قوات الأمن بمركز شرطة تلا حملة أسفرت عن تنفيذ أكبر عدد من الإزالات والتصدى للحالات الاشغالات ،حيث تم إزالة تعديات مدخل تلا والطريق الدائرى وإقرار بالإخلاء لأصحاب القاعات على مساحة 1267 متر.
وأضاف رئيس مركز ومدينة تلا ،فى بيان له على استمرار إزالة التعديات على الطرق والشوارع العامة.
الجدير بالذكر أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف لتنفيذ القانون وردع من تسول له نفسة محاولة البناء على الأرض الزراعية.
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