آداب طنطا تنظم ندوة تثقيفية حول دور "العلاقات الدولية فى تحسين صورة مصر







الغربية - أحمد زيادة

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان "العلاقات الدولية ودورها فى تحسين الصورة الذهنية لمصر"، حاضر فيها الدكتور سعيد اللاوندى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الأهرام الكندية.

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور ممدوح المصرى القائم بأعمال عميد كلية الآداب، فى إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستعلامات وجامعة طنطا.

وفى محاضرته أكد الدكتور سعيد اللاوندى أهمية دور العلاقات الدولية من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات فى كل دول العالم التى من شأنها إظهار الصورة الذهنية لمصر وتوضيح الرؤى الحقيقية عن السياسة المصرية تجاه دول العالم باعتبار أن مصر مركز عالمى ومحورى فى منطقة الشرق الاوسط، هذا وقد حضر الندوة الدكتور أحمد عبادة العربى، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وسمير مهنا مدير مركز إعلام وسط الدلتا، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد كبير من العاملين والطلاب بالكلية.



الندوة التثقيفية لكلية الآداب جامعة طنطا الندوة التثقيفية لكلية الآداب جامعة طنطا



الدكتور سعيد اللاوندى من الندوة