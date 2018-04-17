ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الدفاع الكورى الجنوبى التعاون العسكرى







أبوظبى (أ ش أ)

بحث ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج مو - الذى يزور الإمارات حاليا - مجالات التنسيق بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات والمستجدات فى المنطقة.

وكان وزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج-مو قد وصل إلى الإمارات أمس الأول فى زيارة تستغرق 4 أيام، والتقى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى.