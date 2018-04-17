ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الدفاع الكورى الجنوبى التعاون العسكرى

ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الدفاع الكورى الجنوبى التعاون العسكرىالثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:34 م
محمد بن زايد
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بحث ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج مو - الذى يزور الإمارات حاليا - مجالات التنسيق بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات والمستجدات فى المنطقة.
وكان وزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج-مو قد وصل إلى الإمارات أمس الأول فى زيارة تستغرق 4 أيام، والتقى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى.
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