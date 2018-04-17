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وكيل حميات بورسعيد: صرف العلاج المجانى لمرضى الكبد على نفقة الدولة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:59 م
وكيل حميات بورسعيد: صرف العلاج المجانى لمرضى الكبد على نفقة الدولة الدكتورة أمنية صالح وكيل مستشفى الحميات ببورسعيد


بورسعيد- محمد فرج
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أكدت الدكتورة أمنية صالح عطوط وكيل مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد لـ "اليوم السابع" أنها تتابع من خلال منصبها مكافحة التدخين داخل المستشفى وتطبيق القانون 154 لسنة 2007 لتوقيع الجزاءات الرادعة لكل من يخالف القانون الذى يقضى بعدم التدخين داخل المنشأة الصحية .

 لافتة أنها تقوم بفحص  السجلات الطبية بدء من تذكرة دخول المريض وتذاكر العيادة الداخلية  والخارجية للتأكد من حالة المرضى والعلاج اللازم لهم، فضلا عن مباشرة أعمال لجنة الصحة والسلامة المهنية .

 وقالت وكيل الحميات، إن هناك متابعة أخرى كالمرور  اليومى خلال الفترة الصباحية على أقسام المستشفى الداخلية للتأكد من استمرارية العمل بالعيادات الخارجية التى تستقبل يوميا لايقل عن 200 مريض يتم فحصهم وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لتخفيف معاناتهم .

 وأضافت قائلة بأنها تتابع على مدار اليوم منظومة سير العمل من خلال تواجد الأطباء وممارسة عملهم تجاه المرضى حتى لايشعر المريض بسوء الخدمة الطبية التى توفرها له الدولة  للحفاظ على الصحة العامة .

 وتابعت أن المستشفى تقوم  بصرف العلاج المجانى على نفقة الدولة  لمرضى الكبد كل يوم السبت والثلاثاء، فضلا عن المتابعة المستمرة  لهم للوقوف على الحالة الصحية لكل مريض على حدة للتأكد  من مدى تماثلهم للشفاء من عدمة من خلال إجراء التحاليل المعملية التى تؤكد سلامته حتى نتمكن من توفير العلاج المناسب .

 

 


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