video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد جامعة فاروس يشيد باستقبال البرلمان للطلاب.. ويؤكد: الزيارة تكسبهم ثقافة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:26 م
وفد جامعة فاروس يشيد باستقبال البرلمان للطلاب.. ويؤكد: الزيارة تكسبهم ثقافة الجلسة العامة لمجلس النواب


كتب محمود حسين
إضافة تعليق

أكد وفد كلية الحقوق بجامعة فاروس بالإسكندرية، أن استقبال مجلس النواب للشباب والطلاب فى المجلس والسماح لهم بحضور الجلسات العامة للبرلمان، تقليد جيد بدأ فى عهد البرلمان الحالى، مما يساعد الطلاب فى التعرف على طبيعة العمل البرلمانى وفهمه، وبالتالى إكسابهم ثقافة برلمانية.

 

وأوضح عدد من الطلاب الذين زاروا مجلس النواب اليوم، فى حديثهم مع "اليوم السابع"، أنهم استفادوا من هذه الزيارة التى شهدت حضورهم جزء من الجلسة العامة للبرلمان التى انعقدت اليوم الثلاثاء، وكيفية مناقشة النواب لمشروعات القوانين، كما زاروا متحف المجلس وقاموا بجولة فى المبانى والمنشآت الخاصة بالمجلس.

 

وأعرب الطالب مهاب محمد عثمان، عن سعادته بحضوره إلى مجلس النواب والتواجد أثناء انعقاد الجلسة العامة ومشاهدة تصويت مجلس النواب على بعض مشروعات القوانين، قائلا: "نشعر بالفخر خلال تواجدنا فى البرلمان المصرى وهذا المكان التاريخى والأثرى، وبالتأكيد استفدنا كثيرا من الزيارة وسنكررها مرة أخرى، ورأينا على أرض الواقع البرلمان وهو يمارس دوره التشريعى”.

 

فيما قال الدكتور أحمد العجمى، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة والتدريب المدنى بكلية الحقوق بجامعة فاروس، أن هذه الزيارات ترفع درجة الوعى لدى الطلاب، وتكسبهم معرفة بطبيعة العمل ىالبرلمانى، موجها الشكر والتقدير لمجلس النواب على استقبالهم.

 

وقال الدكتور صلاح حسين، مدرس القانون العام المساعد ورائد الأنشطه الطلابية، أن جميع المشاركين فى الوفد من أساتذة وطلاب عبروا عن سعادتهم بوجودهم فى مثل هذا الصرح وحفاوة الاستقبال من النواب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يوافق نهائيا على قوانين التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية وحماية المستهلك وتعديلات السلك الدبلوماسى.. غياب النواب يثير غضب على عبد العال ويلوح بتعديل اللائحة.. ويؤكد: المعاشات تزيد 10% سنويا

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

عبد العال

جامعه فاروس




لا تفوتك
وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة