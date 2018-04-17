وفد جامعة فاروس يشيد باستقبال البرلمان للطلاب.. ويؤكد: الزيارة تكسبهم ثقافة







كتب محمود حسين

أكد وفد كلية الحقوق بجامعة فاروس بالإسكندرية، أن استقبال مجلس النواب للشباب والطلاب فى المجلس والسماح لهم بحضور الجلسات العامة للبرلمان، تقليد جيد بدأ فى عهد البرلمان الحالى، مما يساعد الطلاب فى التعرف على طبيعة العمل البرلمانى وفهمه، وبالتالى إكسابهم ثقافة برلمانية.

وأوضح عدد من الطلاب الذين زاروا مجلس النواب اليوم، فى حديثهم مع "اليوم السابع"، أنهم استفادوا من هذه الزيارة التى شهدت حضورهم جزء من الجلسة العامة للبرلمان التى انعقدت اليوم الثلاثاء، وكيفية مناقشة النواب لمشروعات القوانين، كما زاروا متحف المجلس وقاموا بجولة فى المبانى والمنشآت الخاصة بالمجلس.

وأعرب الطالب مهاب محمد عثمان، عن سعادته بحضوره إلى مجلس النواب والتواجد أثناء انعقاد الجلسة العامة ومشاهدة تصويت مجلس النواب على بعض مشروعات القوانين، قائلا: "نشعر بالفخر خلال تواجدنا فى البرلمان المصرى وهذا المكان التاريخى والأثرى، وبالتأكيد استفدنا كثيرا من الزيارة وسنكررها مرة أخرى، ورأينا على أرض الواقع البرلمان وهو يمارس دوره التشريعى”.

فيما قال الدكتور أحمد العجمى، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة والتدريب المدنى بكلية الحقوق بجامعة فاروس، أن هذه الزيارات ترفع درجة الوعى لدى الطلاب، وتكسبهم معرفة بطبيعة العمل ىالبرلمانى، موجها الشكر والتقدير لمجلس النواب على استقبالهم.

وقال الدكتور صلاح حسين، مدرس القانون العام المساعد ورائد الأنشطه الطلابية، أن جميع المشاركين فى الوفد من أساتذة وطلاب عبروا عن سعادتهم بوجودهم فى مثل هذا الصرح وحفاوة الاستقبال من النواب.