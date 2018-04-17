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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:07 م
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وفاة شخص صدمته سيارة بالدقهلية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:56 م
وفاة شخص صدمته سيارة بالدقهلية جثه -ارشيفية


الدقهلية ـ محمد حيزة
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وقع حادث تصادم اليوم، بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، أدى لوفاة شخص.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارات بوفاة كمال الراعي، صدمته سيارة مسرعة، على طريق قرية ميت الفرماوى، بين كفر الوزير وميت الفرماوى، مما أدى لوفاته فى الحال.

وعلى الفور قامت سيارة الإسعاف بنقل جثمانه إلى المستشفى، بحضور العشرات من الأهالى الذين أوقفوا السائق، وقاموا بالتحفظ عليه لحين حضور قوة من مركز شرطة ميت غمر.

 

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