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وفاة سجين إثر إصابته بأزمة قلبية فى سجن المنيا

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:37 م
وفاة سجين إثر إصابته بأزمة قلبية فى سجن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا – حسن عبد الغفار
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تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من إدارة سجن المنيا شديد الحراسة، بوفاة  ش ع، 46 سنة، والمحبوس فى قضية مُخدرات، بسبب هبوط فى الدورة الدموية.
 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من إدارة سجن المنيا شديد الحراسة، بوفاة  ش ع، 46 سنة، والمحبوس فى قضية، مُخدرات، بسبب هبوط فى الدورة الدموية، تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل "الجثة" إلى المُستشفى العام.

 

 

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