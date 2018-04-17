وفاة سجين إثر إصابته بأزمة قلبية فى سجن المنيا

وفاة سجين إثر إصابته بأزمة قلبية فى سجن المنياالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:37 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
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تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من إدارة سجن المنيا شديد الحراسة، بوفاة ش ع، 46 سنة، والمحبوس فى قضية مُخدرات، بسبب هبوط فى الدورة الدموية.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من إدارة سجن المنيا شديد الحراسة، بوفاة ش ع، 46 سنة، والمحبوس فى قضية، مُخدرات، بسبب هبوط فى الدورة الدموية، تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل "الجثة" إلى المُستشفى العام.
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