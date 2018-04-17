وزيرة الاستثمار توافق على إقامة منطقتين استثماريتين بالفرافرة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، عن موافقة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على دعم المناطق الاستثمارية بالوادي الجديد وإقامة منطقتين صناعيتين بمركز الفرافرة .

وأشار المحافظ فى بيان له، إلى أنه ناقش مع الوزيرة بمقر مكتبها بديوان عام الوزارة آليات دفع العمل بمقر فرع هيئة الاستثمار بالمحافظة ، حيث تقوم الشركة باستلام الموقع للبدء في التنفيذ كما تمت الموافقة على توقيع برتوكول مع إحدى الشركات الصينية لتمويل مشروع جذب السكان من محافظات مصر إلى الوادي الجديد .