وزيرة الاستثمار توافق على إقامة منطقتين استثماريتين بالفرافرة

وزيرة الاستثمار توافق على إقامة منطقتين استثماريتين بالفرافرةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:27 م
وزير الاستثمار ومحافظ الوادى الجديد
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، عن موافقة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على دعم المناطق الاستثمارية بالوادي الجديد وإقامة منطقتين صناعيتين بمركز الفرافرة .
وأشار المحافظ فى بيان له، إلى أنه ناقش مع الوزيرة بمقر مكتبها بديوان عام الوزارة آليات دفع العمل بمقر فرع هيئة الاستثمار بالمحافظة ، حيث تقوم الشركة باستلام الموقع للبدء في التنفيذ كما تمت الموافقة على توقيع برتوكول مع إحدى الشركات الصينية لتمويل مشروع جذب السكان من محافظات مصر إلى الوادي الجديد .
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