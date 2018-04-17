نائب الرئيس اليمنى يؤكد تطلع بلاده لتعزيز مجالات التعاون العسكرى مع بريطانيا

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أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية فى المجال العسكرى مع المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء المسئول اليمنى مع ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية بالعاصمة السعودية الرياض عقيد مات ستوارس وملحق الشئون البحرية بالسفارة كريس ستوك، حيث تم مناقشة التعاون الأمنى والعسكرى وبناء قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية والتعاون المستقبلى فى هذا المجال.

وأكد نائب الرئيس اليمنى الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء فى رفع قدرات منسوبى الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بما يضاعف من نجاحاتها فى تثبيت الأمن والاستقرار واحباط مخططات التخريب والإرهاب.

وأطلع نائب الرئيس اليمنى الملحقين العسكريين على المستجدات الميدانية ومستوى التقدم الذى تحرزه قوات الجيش فى مختلف الجبهات والمحاور العسكرية، مؤكداً سعى الشرعية لاستعادة وبناء الدولة القادرة على تأمين اليمن وإفشال مخططات التخريب والإرهاب ومنع محاولات استهداف الأشقاء ومحاولات تهديد الملاحة الدولية.

ومن جانبه أشار الملحق البريطانى إلى مستوى العلاقات بين البلدين واستعداد بلاده تعزيزها ورفع نسبة الدعم الأمنى والعسكرى، منوها إلى النجاحات والخطوات التى اتخذت فى هذا المجال بفعل اهتمام وتوجيهات قيادتى البلدين.