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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:25 م
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مقاتلات التحالف العربى تستهدف مواقع للحوثيين فى تعز

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:20 م
مقاتلات التحالف العربى تستهدف مواقع للحوثيين فى تعز قصف فى اليمن - أرشيفية


أ ش أ
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شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثى فى مديرية (مقبنة) غربى محافظة تعز.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، عن مصادر ميدانية، قوله، "إن 4 غارات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين فى منطقة (كمب الصغيرة) بمديرية مقبنة، ما أسفر عن إيقاع عدد من القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير مخزن أسلحة وعدد من الآليات القتالية التابعة للحوثيين".

وفى سياق متصل، تمكنت قوات الجيش اليمنى من إحباط محاولة الحوثيين قطع الطريق الرابط بين محافظتى تعز وعدن، عقب تسللهم إلى طريق (هيجة العبد) وزرع عدد من العبوات الناسفة أسفله، حيث تمكن الفريق الهندسى من نزع العبوات، وتمكن الجيش من تأمين الطريق بشكل كامل.

 

 

 


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