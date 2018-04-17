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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:52 م
خالد صلاح
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مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء معاناة اللاجئين فى اليمن

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:49 م
مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء معاناة اللاجئين فى اليمن لاجئين


جنيف (أ . ش . أ)
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أعرب وليام سبندلر ، المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين عن قلق المنظمة البالغ إزاء الظروف المروعة التى يواجهها اللاجئون والمهاجرون، الوافدين حديثا إلى اليمن، وتفاقم وضع هؤلاء الوافدين فى ظل الصراع الدائر ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية ، وتردى الأوضاع الأمنية .

وأضاف المتحدث فى مؤتمر صحفى عقده فى جنيف اليوم الثلاثاء، أنه فى ظل استمرار الصراع وانعدام الأمن الذى يهدد مؤسسات الدولة فى اليمن ، وإضعاف حكم القانون توجد روايات متنامية عن "الابتزاز " والإتجار والترحيل " لهؤلاء المهاجرين واللاجئين حديثا ، حيث يتم إلقاء القبض على العديد منهم ، واحتجازهم، وإساءة معاملتهم ، ثم يتم دفعهم إلى البحر، أو إعادتهم "قسرا " من قبل المهربين الذين قاموا بجلبوهم إلى اليمن .

وأشار إلى أن المفوضية تعمل منذ شهر فبراير الماضى على بحث أوضاع نحو 100 "وافد جديد " تم اعتقالهم واحتجازهم ، لافتا إلى أن هؤلاء اللاجئين واجهوا تهديدات بالإبعاد أو الترحيل ، كما كانوا عرضة للابتزاز سواء على أيدى المتاجرين ، أو لدى احتجازهم .

وتطرق إلى تعدد التقارير حول انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز ، مع تعرض بعض الوافدين الجدد للعنف البدنى والجنسى ، منوها بأن بعض الناجين أبلغوا المفوضية بالانتهاكات التى تعرضوا لها بشكل منتظم ، وعمليات "اغتصاب " وإذلال بما فى ذلك "التعرى القسري" والحرمان من الطعام .

 


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