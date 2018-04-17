مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالعريش







العريش (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى الساحلى فى محافظة شمال سيناء، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء، بلاغا بانقلاب السيارة أثناء سيرها أمام مركز بئر العبد على الطريق الدولى (العريش/ القنطرة)، مما أسفر عن مصرع الطفل أحمد محمد سليمان (3 سنوات)، وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة، حيث تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.