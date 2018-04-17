مصرع شخص غرقا أثناء استحمامه بالنيل بالدقهلية

مصرع شخص غرقا أثناء استحمامه بالنيل بالدقهليةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:19 م
جثة - ارشيفية
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لقى شخص مصرعه اليوم، غرقا أثناء أستحمامه في أحد فروع النيل، بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من الرائد محمد الأرضى، رئيس مباحث شربين، يفيد بوفاة محمد أحمد حامد يوسف بالنيل أثناء الاستحمام ظهرا بمنطقة الشيخ الشهاوى بقرية رأس الخليج، التابعة لمركز شربين، وتبين بالفحص أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لجأ للاستحمام والسباحة بالنيل إلا أن التيار جرفه، وأدى لغرقه.
وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى وحدة الإنقاذ النهرى، وتم إنتشال الجثمان، وسيارات الإسعاف، وتم نقل الجثمان لمستشفى شربين العام، وتحرير محضر بالواقعة، واستدعاء أهلية المتوفى.
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