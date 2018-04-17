مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تنفذ حملة تهجير لسكان 5 قرى فى الحديدة

مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تنفذ حملة تهجير لسكان 5 قرى فى الحديدةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:36 م
جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
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أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثى أقدمت على تهجير سكان عدد من القرى المحيطة بمدينة حيس جنوب محافظة الحديدة وتحويل قراهم إلى مواقع عسكرية نشرت فيها العشرات من مقاتليها.
وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الميليشيات نفذت حملة التهجير القسرى لسكان قرى الشعوب وزوبل وباب اللفج وبنى العليلى وبنى الخضيرى، الواقعة شمال وغرب مدينة حيس.
وأشارت المصادر إلى أن حملة التهجير جرت بعد أن هددت الميليشيات بقصف القرى وشرعت بتحويلها إلى مراكز قتالية استعدادا لخوض مواجهات مع قوات الشرعية المتمركزة فى مدينة حيس.
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