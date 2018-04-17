video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تنفذ حملة تهجير لسكان 5 قرى فى الحديدة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:36 م
مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تنفذ حملة تهجير لسكان 5 قرى فى الحديدة جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية


صنعاء(أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثى أقدمت على تهجير سكان عدد من القرى المحيطة بمدينة حيس جنوب محافظة الحديدة وتحويل قراهم إلى مواقع عسكرية نشرت فيها العشرات من مقاتليها.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الميليشيات نفذت حملة التهجير القسرى لسكان قرى الشعوب وزوبل وباب اللفج وبنى العليلى وبنى الخضيرى، الواقعة شمال وغرب مدينة حيس.

وأشارت المصادر إلى أن حملة التهجير جرت بعد أن هددت الميليشيات بقصف القرى وشرعت بتحويلها إلى مراكز قتالية استعدادا لخوض مواجهات مع قوات الشرعية المتمركزة فى مدينة حيس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قصف مدفعى وجوى على مواقع مليشيات الحوثى بصعدة

صور.. التحالف العربى: سنرد بقسوة حال استخدام الحوثيين طائرات بدون طيار

مقاتلات التحالف العربى تستهدف الحوثيين فى تعز

ميليشيات الحوثى

اليمن

اخبار العرب

الحوثيين

حمله التهجير القسرى




لا تفوتك
تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله

"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله

آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر

آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر

وصفات طبيعية للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر

وصفات طبيعية للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر

الأهلى فى مواجهة الاتحاد الليبى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد

الأهلى فى مواجهة الاتحاد الليبى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة