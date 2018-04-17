مركز بحوث الصحراء ينظم برنامج تدريبي عن التكنولوجيا الحديثة فى رعاية الحيوانات بمطروح







مطروح – حسن مشالي

قال الدكتور خالد البحراوي الباحث المناوب بمشروع تنمية وتطوير نظم تربية وانتاج الأبل والمجترات الصغيرة في الساحل الشمالي الغربي، إنه تم عقد البرنامج التدريبي الأول بعنوان "التكنولوجيا الحديثة في رعاية الحيوانات المزرعية" تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " آكساد " وذلك خلال الفترة من 17 حتى 18 إبريل الجاري. بمنطقتي رأس الحكمة والنجيلة وذلك بحضور الدكتور احمد القط مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وعدد كبير من المربين بمركز راس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح.

وأكد "البحراوي " فى بيان له ، أن الهدف الرئيسي للمشروع، هو تنمية وتطوير القدرات الإنتاجية لحائزي الثروة الحيوانية، بالمناطق المستهدفة وتدعيم التشاركية والاتصال بين المجتمع المحلى ومركز بحوث الصحراء، من خلال تقديم الخدمات التنموية المجتمعية لتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات الحيوانية.

وقال الدكتور حسن الشاعر أحد أعضاء البرنامج التدريبي ، أن المشروع يهدف إلى تعريف المربين بكيفية عملية الجز الميكانيكي للصوف، وتنمية الصناعات الصغيرة القائمة عليه بالإضافة الى الإجراءات البيطرية بعد الجز، والقوافل البيطرية والخدمات الإرشادية للمربين بالمناطق المستهدفة بمركزي النجيلة وراس الحكمة.

وأشار " الشاعر" إلى تحسين المهارات اليدوية في تصنيع منتجات الجلود والصوف وتنمية مهارات المربين، في استخدام الموارد البيئية المتاحة، لتكوين علائق حيوانيه متزنة مع تنمية وتطوير المراعي الطبيعية.

كما يستهدف المشروع، إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة، مع تنفيذ عدد من البرامج التدريبي لمربين الإنتاج الحيواني بمطروح .