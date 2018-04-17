مركز البحرين للدراسات يصدر كتاب "العدوان القطرى على الديبل 1987"







كتب: محمد محسن أبو النور

أصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة كتابا جديدا يكشف أصول سياسات قطر التوسعية فى منطقة الخليج العربى بعنوان "العدوان القطرى على الديبل عام 1986م".

وعرض الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، أسباب وإرهاصات صدور الكتاب من خلال ندوة بحثية استضافتها وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، اليوم، الثلاثاء.

وتناول الكتاب واقعة الاعتداء القطرى على جزيرة الديبل البحرينية يوم السبت الموافق 26 إبريل بالعام 1986 ميلاديا، كاشفا من خلال الوثائق والصور السلوك القطرى العدوانى فى الأزمة وكيفية احتجاز واختطاف رهائن هولنديين كانوا يعملون فى شركة "بالاست نيدام" تلك الجزيرة فى هذا الوقت قبل نحو 32 عاما.

وهو ما جعل الحكومة الهولندية تقدم احتجاجا رسميا ضد دولة قطر يوم 5 مايو بالعام نفسه، بعد أن عرض مجلس التعاون لدول الخليج العربى جهود الوساطة يوم 3 مايو لكن الدوحة لم تستجب لأى دعوات تسوية سياسية.