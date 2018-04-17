video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز البحرين للدراسات يصدر كتاب "العدوان القطرى على الديبل 1987"

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:33 م
مركز البحرين للدراسات يصدر كتاب "العدوان القطرى على الديبل 1987" العدوان القطرى على الديبل البحرينية عام 1986م


كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

أصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة كتابا جديدا يكشف أصول سياسات قطر التوسعية فى منطقة الخليج العربى بعنوان "العدوان القطرى على الديبل عام 1986م".

 

وعرض الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، أسباب وإرهاصات صدور الكتاب من خلال ندوة بحثية استضافتها وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، اليوم، الثلاثاء.

 

وتناول الكتاب واقعة الاعتداء القطرى على جزيرة الديبل البحرينية يوم السبت الموافق 26 إبريل بالعام 1986 ميلاديا، كاشفا من خلال الوثائق والصور السلوك القطرى العدوانى فى الأزمة وكيفية احتجاز واختطاف رهائن هولنديين كانوا يعملون فى شركة "بالاست نيدام" تلك الجزيرة فى هذا الوقت قبل نحو 32 عاما.

 

وهو ما جعل الحكومة الهولندية تقدم احتجاجا رسميا ضد دولة قطر يوم 5 مايو بالعام نفسه، بعد أن عرض مجلس التعاون لدول الخليج العربى جهود الوساطة يوم 3 مايو لكن الدوحة لم تستجب لأى دعوات تسوية سياسية.

 

العدوان القطرى على الديبل عام 1986م
العدوان القطرى على الديبل عام 1986م

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خارجية البحرين: الحصول على عضوية لجنة المنظمات غير الحكومية "تقدير دولى"

البحرين وأمريكا يبحثان سبل أوجه التعاون الثنائى فى المجالات كافة

تونس تستضيف القمة العربية فى دورتها المقبلة بعد إعتذار البحرين

قطر

البحرين

الديبل

العدوان القطرى

الخليج العربى

مجلس التعاون الخليجى




لا تفوتك
تقرير: رئيس ريال مدريد واثق من ضم محمد صلاح

تقرير: رئيس ريال مدريد واثق من ضم محمد صلاح

رئيس مجلس النواب: المعاشات تزيد سنويا بنسبة 10%

رئيس مجلس النواب: المعاشات تزيد سنويا بنسبة 10%

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة