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مدير محميات البحر الأحمر: تحصيل 10 دولارات من المراكب لزيارة شعاب الفانوس

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:00 ص
مدير محميات البحر الأحمر: تحصيل 10 دولارات من المراكب لزيارة شعاب الفانوس شعب مرجانية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، إن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، وافق على مقترح وزارة البيئة بتحصيل 10 دولارات من كل مركب يقوم بزيارة شعاب العرق والفانوس.

وأكد غلاب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قدمت وزارة البيئة مقترح بتحصيل رسوم عند زيارة شعاب العرق والفانوس بمحمية الجزر الشمالية، لمشاهدة أسراب الدلافين.

وأضاف غلاب أنه تم تطبيق تحصيل رسوم لزيارة محمية وادى الجمال منذ عدة شهور بواقع 5 جنيهات للمصرى و50 جنيها للأجانب.


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