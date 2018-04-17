مدير محميات البحر الأحمر: تحصيل 10 دولارات من المراكب لزيارة شعاب الفانوس

مدير محميات البحر الأحمر: تحصيل 10 دولارات من المراكب لزيارة شعاب الفانوسالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:00 ص
شعب مرجانية
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قال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، إن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، وافق على مقترح وزارة البيئة بتحصيل 10 دولارات من كل مركب يقوم بزيارة شعاب العرق والفانوس.
وأكد غلاب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قدمت وزارة البيئة مقترح بتحصيل رسوم عند زيارة شعاب العرق والفانوس بمحمية الجزر الشمالية، لمشاهدة أسراب الدلافين.
وأضاف غلاب أنه تم تطبيق تحصيل رسوم لزيارة محمية وادى الجمال منذ عدة شهور بواقع 5 جنيهات للمصرى و50 جنيها للأجانب.
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