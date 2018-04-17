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محافظ مطروح يشهد تسليم وتسلم رئاسة رابطة شباب المحافظة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:01 م
محافظ مطروح يشهد تسليم وتسلم رئاسة رابطة شباب المحافظة تكريم رؤساء رابطة شباب مطروح السابقين


مطروح – حسن مشالي
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التقى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بأعضاء رابطة الشباب، وشهد انتقال مسئولية رئاسة الرابطة لـسلومة  العبيدى، الذي تم إختياره خلفا للرئيس السابق خالد أبو خريط، بحضور السيد الإمام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد  ورئيس مجلس العمد والمشايخ  والقيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وقدم المحافظ  الشكر لرئيس الرابطة السابق  والجهاز المعاون له، لدورهم  خلال الفترة السابقة سواء  بالمساهمة فى  تقديم  خدمات للمواطنين  بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي ودورهم الكبير فى العرس الديمقراطى للانتخابات الرئيسية وحشد المواطنين للمشاركة ،لممارسة اكبر عدد من المواطنين لحقوقهم السياسية فى اختيار رئيسهم، لتكون مطروح دائما نموذج للمشاركة السياسية .

وشدد  محافظ مطروح، علي  ضرورة تلاحم أعضاء الرابطة خلال الفترة المقبلة، والعمل بروح الفريق الواحد في جميع أرجاء مدن المحافظة، خاصة وأن أبناء مطروح يثبتون بأنهم أصحاب مواقف وطنية في الأوقات التي يطلب منهم وينادي عليهم الوطن >

وأضاف أبو زيد، أن  للشباب دوراً كبيراً ومهما في تنمية المجتمعات وبنائِها، كما أن المجتمعات التي تحتوي على نسبٍة كبيرة من الفئة الشابة هي مجتمعات قوية، وذلك كون طاقة الشباب الهائلة هي التي تحركها وترفعها، لذلك فالشباب ركائز أي أمة، وأساس النماء والتطور فيها، كما أنهم بناة مجدها وحَضارتها وحماتها.

وتقدم أعضاء الرابطة، بالشكر لمحافظ مطروح على دعمه الدائم لرابطة الشباب والاجتماع الدوري بهم، مع الاستماع لمقترحاتهم ووضع حلول فورية لكافة المشكلات التي تواجههم، مؤكدين أن محافظ مطروح نجح فى إحداث نقلة تنموية كبيرة لم تشهدها المحافظة طوال تاريخها، نتيجة للعمل بروح الفريق وانعكس ذلك علي جذب العديد من المشروعات الاستثمارية، وجعل محافظة مطروح محافظة جاذبة للسياحة والاستثمار وحل مشكلات مزمنة عانت منها المحافظة منذ نشأتها.

كما كرم المحافظ أعضاء الرابطة السابقين، لدورهم خلال الفترة السابقة فى جميع المجالات.

 

 


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