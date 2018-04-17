محافظ سوهاج يصدر قرارا بحركة تنقلات محدودة للقيادات المحلية

محافظ سوهاج يصدر قرارا بحركة تنقلات محدودة للقيادات المحليةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:38 م
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
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أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج قرارا اليوم برقم 384 بشأن تغيير محدود في القيادات المحلية بنطاق المحافظة يقضي بتكليف وفدى عبد الرسول محمد أحمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.
وشدد المحافظ فى بيان له،علي ضرورة العمل من أجل راحة المواطنين وتلبية متطلباتهم بما لا يخالف اللوائح والقوانين،وتنفيذ خطط المحافظة وتكثيف حملات النظافة والتموين وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،بجميع مراكز ومدن وقري سوهاج.
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