محافظ بورسعيد يفتتح بطولة الاتحاد الرياضى العام للمصالح الحكومية

محافظ بورسعيد يفتتح بطولة الاتحاد الرياضى العام للمصالح الحكوميةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:11 ص
جانب من الافتتاح
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افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء الاثنين، بطولة المصالح الحكومية الرياضية، التى ينظمها الاتحاد الرياضى العام للمصالح الحكومية.
بحضور حمدى الخفيف رئيس الاتحاد، والدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عماد البرشة سكرتير عام الاتحاد ببورسعيد، حيث يشارك فى البطولة 26 فريقا من مختلف الألعاب بإجمالى 516 لاعبًا.
ومن جانبه رحب المحافظ باللاعبين المشاركين فى البطولة، مؤكدًا أن بورسعيد جاهزة فى أى وقت على مدار العام لاستقبال البطولات والمعسكرات والوفود الرياضية، خاصة أنها تمتلك بنية أساسية على أعلى مستوى لاسيما بعد افتتاح المدينة الرياضية التى تضم العديد من الملاعب التى تعتبر صرحًا رياضيًا عملاقًا، متمنيًا التوفيق لكافة الفرق المشاركة بالبطولة.
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