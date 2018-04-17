محافظ المنيا يقرر غرامة 1000 جنيه وقطع الخدمة للمسرفين فى مياه الشرب

محافظ المنيا يقرر غرامة 1000 جنيه وقطع الخدمة للمسرفين فى مياه الشربالثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:54 م
عصام البديوى محافظ المنيا
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أصدر اللواء عصام البديوي محافظ المنيا،قرارا بفرض غرامة مالية وعقوبة أخري في حال تكرار المخالفة للمسرفين في استخدام مياه الشرب النقيه واستخدامها في رش الشوارع.
وحمل القرار الصادر برقم 468 لسنة 2018 ، 3 مواد منها حظر استعمال مياه الشرب في رش الشوارع أو أي أغراض أخري تمثل استخدامها إفراط في المياه علي أن توقع غرامة مالية علي المخالف تقدر بـ 1000 جنيه يتم توريدها لصالح حساب صندوق الخدمات بالمحافظة وذلك كنوع من التدابير للحد من الإسراف في استخدام مياه الشرب علي أن يتم قطع وفصل الخدمة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي عند تكرار المخالفة.
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