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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 09:43 م
خالد صلاح
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محافظ أسوان: نعيش في حرب من 70 عام وأصعبها حربنا الراهنة ضد الإرهاب

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 09:27 م
محافظ أسوان: نعيش في حرب من 70 عام وأصعبها حربنا الراهنة ضد الإرهاب جانب من الاحتفال


أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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قدم اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان،  التهنئة لقواتنا الباسلة بما قدمته من مجهود وشهداء في سبيل الحفاظ علي مصر، وذلك احتفالا بعيد تحرير سيناء،  لافتا أن مصر منذ 70 عاما تعيش في حالة حرب والحرب الراهنة ضد الارهاب، هي الأصعب لان عدونا بجانبنا يعيش بيننا ولم نستطع تمييزه.

وأوضح محافظ أسوان،  خلال احتفالية القبائل العربية بعيد تحرير سيناء،  اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من القيادات الأمنية بمحافظة أسوان، أن نصر منذ عام 1948 وحتي عام 2018 تعيش في حالة حرب، ولابد أن نقدر ماتبذله القوات المسلحة ووزارة الداخلية للحفاظ علي أمن مصر، موضحا أن معركة 25 ابريل تمت علي مراحل عديدة،  بدأت في اكتوبر 1973 واعقب ذلك جولة مباحثات انتهت بتحرير الاراضي بسيناء في 25 ابريل.

وقدم محافظ أسوان التعازي لأسرة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي،  معاون مباحث مركز كوم امبو، الذي استشهد الجمعة الماضية، خلال مداهمة امنية لاحد اوكار المخدرات.

من ناحية أخرى قدم الشيخ عبد المجيد عثمان،  عضو مجلس الشعب السابق،  شيخ مشايخ قبائل العبابدة،  التهاني للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الثقة به، في فترة رئاسية جديدة، ووالشكر للقوات المسلحة احتفالا بعيد تحرير سيناء،  موضحا أن الجيش المصري في رباط منذ عام 1948،  فكان الله دائما يكرم جهود الجيش بالنصر.

وأوضح شيخ مشايخ قبائل العبابدة، خلال احتفالات القبائل العربية بعيد تحرير اسوان، اليوم الثلاثاء، أن في هذه الذكري لم ننسي  صاحب قرار العبور من الرئيس الراحل انور السادات،  موضحا حيث أن بعد هذه المعركة اصبح العدو يدرك قوة الجيش المصري،  بعد أن  احرز نصر يدرس في كل الجامعات العالمية بالعالم.

 


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