كيف بدأ طريق الكباش الفرعونى بالأقصر دخول مرحلة النهاية × 22 ملعومة







الأقصر – أحمد مرعى

يستعد طريق الكباش الفرعونى لأول مرة منذ 2005 فى دخول الحياة واقتراب كلمة النهاية فيه خلال الأسابيع المقبلة، حيث شهدت محافظة الأقصر، للمرة الثانية خلال شهر أبريل، زيارة جديدة لكل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، لمتابعة وتفقد كافة أعمال استكمال طريق الكباش الفرعونى بعد انتهاء المرحلة الأولى داخله، ومتابعة إنهاء منطقة نجع أبو عصبة والكنيسة الإنجيلية والكنيسة العذراء المطلتين على الطريق.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل بالطريق وكيف بدأ فى إنهاء أهم أزماته منذ 2005 لأول مرة بعد 13 سنة مرت على أول عملية لإعادة إحيائه ولم تنجح وقتها:-

1. من أبرز الدلائل على نجاح المشروع هى صدور توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى

2. طريق الكباش هو الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر بطول 2700 متر

3. زيارتين شهدهما طريق الكباش فى أبريل لوزير الآثار برفقة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

4. زيارات العنانى وكامل الوزير هى الأهم فى إنهاء أبرز أزمتين بالطريق

5. الجولات تضمنت تفقد ما تبقى من مراحل الطريق وخطط إزالة بعض المنشآت والمنازل الواقعة فوق مسار الطريق

6. العنانى وكامل الوزير قاما بمعاينة أعمال الإنشاءات الهندسية والترميم والتطوير والحفائر الجارية فى الموقع

7. رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انطلقوا فى العمل 9 سبتمبر الماضى ونجحوا فى إنهاء المرحلة الأولى فى حدث تاريخى لأول مرة منذ سنوات بالأقصر

8. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت صارمة بضرورة استكمال الطريق وإعادة إحيائه لخدمة القطاع السياحى بمصر والأقصر على وجه الخصوص

9. وزير الآثار أكد أن طريق الكباش الفرعونى حدث جلل والعمل فيه بعد توقف عدة سنوات مضت يعتبر طفرة كبيرة فى القطاع الأثرى بمصر

10. طريق الكباش يعتبر أكبر وأعظم ممشى تاريخى يعود للعصور الفرعونية فى العالم ويساعد فى جذب أنظار العالم بأكمله بصورة كبيرة لمصر ومحافظة الأقصر

11. محمد بدر محافظ الأقصر أكد أن مشروع إعادة إحياء طريق الكباش من أهم المشروعات التى تتم على أرض الأقصر فى قطاع الآثار

12. انتهاء المرحلة الأولى فى طريق الكباش بالكامل ويجرى المضى قدمًا فى المراحل المقبلة لإنهاء المشروع بالكامل قريباً

13. يجرى إنهاء أزمة منطقة نجع أبو عصبة بطريق الكباش بعد عقد لقاء موسع مع الأهالى فى الزيارة الماضية

14. تم خلال اللقاء مع الأهالى وضع عدة مقترحات لإنهاء الأزمة بالكامل فى تلك المنطقة

15. الأزمة الثانية نجحت بالإتفاق على توفير موقع آخر للكنيسة الإنجيلية الواقعة على الطريق تمهيدًا لإزالتها بالكامل للمساهمة فى فتح الطريق خلال الفترة المقبلة

16. بالنسبة لكنيسة العذراء سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكى يكون معدل الرؤية البصرى للسياح داخل الطريق لمشاهدة الطريق بالكامل على مرمى البصر

17. محافظة الأقصر قررت تسليم قطعة الأرض البديلة للكنيسة الإنجيلية التى ستتم إزالتها من مسار طريق الكباش فى منطقة شرق السكة الحديد

18. يعتبر "طريق الكباش الفرعونى" واحد من أعظم الطرق التاريخية فى العالم، والذى يربط معبد الأقصر بمعابد الكرنك بطول 2 كيلو و700 متر وعرض 76 مترا، ويضم على جانبيه 1200 تمثال على شكل أبو الهول برأس كبش

19. الكبش بالطريق يرمز للإله آمون ربما لحماية المعبد وإبراز محوره، والذى كان قد أطلق المصرى القديم عليه "وات نثرWAt-nTr" بمعنى طريق الإله، وكانت هذه التماثيل تنحت من كتلة واحدة من الحجر الرملى ذات كورنيش نقش عليه اسم المك وألقابه

20. التمثال الواحد يقام على قاعدة من الحجر مكونة من 4 مداميك من الحجر المستخدم، نظرا لوجود بعض النقوش، وتقام على هيئتين، الأولى تتخذ شكل جسم أسد ورأس إنسان "أبو الهول"، والثانية تتخذ شكل جسم الكبش ورأس كبش كرمز من رموز الإله "أمون رع"

21. الطريق كان هام جداً فى الحياة الفرعونية لكونه يشهد احتفالات أعياد الأوبت بموسم الفيضان والتى كان يزور فيها آمون معبد زوجته موت فى الأقصر والتى تبقى 40 يوما بمعبد الأقصر

22. كانت فى الاحتفالات الفرعونية تنتقل للكرنك عبر النيل بمواكب احتفالية وتسير مواكب الاحتفالات أيضاً من وإلى معبد الكرنك عبر طريق الكباش فى مشاهد كرنفالية دونت على جدران المعابد الفرعونية بالمحافظة