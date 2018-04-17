قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربيةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:12 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى
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اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين من انحاء مختلفة من الضفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
ففى مدينة قليلية اعتقل جيش الاحتلال عقب حملة مداهمات وتفتيش كل من : جعفر دحبور، أسامة سويدان، يزن شبيطة- عزون، أحمد محمد أبو هنية، عبد الحميد شبيطة
كما اعُتقل الشاب خالد على قبلاوى من جنين، بينما اعتقل جنود الاحتلال القيادى فى الجبهة الشعبية حسام الرزة من نابلس بعد ان اقتحموا منزله باعداد كبيرة.
وداهم الاحتلال عددا من المنازل فى رام الله قبل ان يعتقلوا الشاب أحمد عبد المحسن من رام الله.
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