video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قصف مدفعى وجوى على مواقع مليشيات الحوثى بصعدة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:09 ص
قصف مدفعى وجوى على مواقع مليشيات الحوثى بصعدة جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية


صنعاء(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت مصادر ميدانية يمنية اليوم الثلاثاء، أن قوات الشرعية اليمنية قصفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثى فى جبهات مختلفة من محافظة صعدة.

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن"القصف المدفعى والجوى الذى تشنه القوات الشرعية المتمركزة فى مديرية أكتاف وباقم والملاحيظ تركز على مواقع لجأت إليها مليشيا الحوثى بعد أن تعرضت لخسائر ميدانية جسيمة فى صعدة.

وأضافت أن القصف المدفعى تزامن مع غارات لمقاتلات التحالف العربى على مواقع مختلفة لمليشيات الحوثى تركزت على أطراف مديرية الظاهر وحيدان ورازح.

من جانبها، تواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمنى إزالة المئات من الألغام المتنوعة التى زرعتها مليشيات الحوثى فى أحياء وشوارع مدينة ميدى بمحافظة حجة، قبل طردها منها الأسبوع الماضى.

فى سياق متصل أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 17 حوثيا، بينهم القيادى صادق الحاج، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى بمديرية المصلوب فى محافظة الجوف شمال اليمن.

وأوضحت المصادر، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطنى وميليشيا الحوثى الانقلابية فى منطقتى الساقية والسلان وأسفرت عن مقتل سبعة حوثيين بينهم القيادى صادق الحاج بن نسعه، وإصابة آخرين.

وقتل عشرة آخرون من عناصر الحوثى فى مواجهات شهدتها جبال حام فى ذات المديرية وتم أسر عنصرين من الميليشيات واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خارجية اليمن: سفارة إيران فى صنعاء مخزن سلاح ومركز لتدريب ميليشيات الحوثى

رئيس وزراء اليمن: لدينا أمل فى السلام مع ‏مجئ مبعوث دولى جديد

مليشيات الحوثى

محافظه صعده

اليمن

الحرب فى اليمن

الحوثيين

التحالف العربى




لا تفوتك
تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله

"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله

آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر

آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر

وصفات طبيعية للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر

وصفات طبيعية للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر

الأهلى فى مواجهة الاتحاد الليبى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد

الأهلى فى مواجهة الاتحاد الليبى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة