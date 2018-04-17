قصف مدفعى وجوى على مواقع مليشيات الحوثى بصعدة

جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية







صنعاء(أ ش أ)

أكدت مصادر ميدانية يمنية اليوم الثلاثاء، أن قوات الشرعية اليمنية قصفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثى فى جبهات مختلفة من محافظة صعدة.

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن"القصف المدفعى والجوى الذى تشنه القوات الشرعية المتمركزة فى مديرية أكتاف وباقم والملاحيظ تركز على مواقع لجأت إليها مليشيا الحوثى بعد أن تعرضت لخسائر ميدانية جسيمة فى صعدة.

وأضافت أن القصف المدفعى تزامن مع غارات لمقاتلات التحالف العربى على مواقع مختلفة لمليشيات الحوثى تركزت على أطراف مديرية الظاهر وحيدان ورازح.

من جانبها، تواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمنى إزالة المئات من الألغام المتنوعة التى زرعتها مليشيات الحوثى فى أحياء وشوارع مدينة ميدى بمحافظة حجة، قبل طردها منها الأسبوع الماضى.

فى سياق متصل أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 17 حوثيا، بينهم القيادى صادق الحاج، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى بمديرية المصلوب فى محافظة الجوف شمال اليمن.

وأوضحت المصادر، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطنى وميليشيا الحوثى الانقلابية فى منطقتى الساقية والسلان وأسفرت عن مقتل سبعة حوثيين بينهم القيادى صادق الحاج بن نسعه، وإصابة آخرين.

وقتل عشرة آخرون من عناصر الحوثى فى مواجهات شهدتها جبال حام فى ذات المديرية وتم أسر عنصرين من الميليشيات واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.