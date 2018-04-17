فريق مركز شباب الزهراء يلتقى شباب سفاجا فى دور الـ16 لدورى مراكز الشباب







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن حفنى بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه فى إطار انطلاق منافسات دورى مراكز الشباب فى نسخته الخامسة، تم تأهيل مركز شباب الزهراء ممثل عن محافظة الأقصر للقاء مركز شباب سفاجا ممثلاً لمحافظة البحر الأحمر بدور الـ16غدا الأربعاء على ملعب مركز شباب مدينة سوهاج .

وأوضح بركات فى بيان له أنه بعد فوز مركز شباب الزهراء الممثل لمحافظة الأقصر أمام مركز شباب أطفيح ممثلاً لمحافظة الجيزة بضربات الجزاء الترجيحية حيث انتهت المباراة بنتيجة 5 - 4 بدور الـ 32 لدورى مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، تم تأهيل محافظة الأقصر لمواجهة محافظة سفاجا غدا الأربعاء على ملعب مركز شباب مدينة سوهاج.

جاء ذلك فى إطار دور مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر للمشاركة فى دورى مراكز الشباب والبطولات التى تقام على مستوى محافظات الجمهورية .