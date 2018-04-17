غدا.. افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية فى الشرق الأوسط بجامعة أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

يفتتح الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، غدا الثلاثاء، مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة كأول مركز لتعليم اللغة الروسية على مستوى الجامعات المصرية و أول فرع لشبكة معهد بوشكين فى موسكو لتعليم اللغة الروسية لغير الناطقين بها فى الشرق الأوسط؛ بحضور وفد رفيع المستوى من جامعة بيتاجورسك بروسيا الاتحادية والذى يضم كلا من الدكتور ألكسندر جرينوف رئيس جامعة بيتاجورسك، والدكتور يورى جرانكين نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فيكتور ميشين رئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور إبراهيم إبرامجوف رئيس قسم اللغات الشرقية، والدكتور صلاح ابوالهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا ومدير مركز تعليم اللغة الروسية.

وأكد الدكتور أحمد جعيص، رئيس جامعة أسيوط، على أهمية استثمار العلاقات المتميزة بين جامعتى أسيوط وبيتاجورسك وذلك من خلال توأمة وشراكة حقيقية قائمة على زيادة الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعتين بما يصب فى صالح العملية التعليمية والبحثية، مشيراً ان جامعة أسيوط ترحب بفكرة تسويق معهد بوشكين والذى من شأنه تشجيع الطلاب والباحثين والراغبين فى تعلم اللغة الروسية من المصريين على الاستفادة بما يقدمه من خدمات تعليمية وثقافية ودورات تدريبية لتعليم اللغة الروسية، مؤكداً أن المعهد قادر على تسهيل تلك الخدمات للطلاب والدراسين المصريين .

ومن جانبه اشاد الدكتور ألكسندر جرينوف رئيس جامعة بيتاجورسك بما توفره جامعة أسيوط من إمكانيات دراسية وبرامج ترفيهية للطلاب الروس، مؤكداً على جودة الخدمات التعليمية الاحترافية المقدمة للطلاب الروس والتى تهتم بدراسة أسس الحضارة العربية والتاريخ الإسلامى والثقافة المصرية، مشيراً إلى أن تلك العلاقات الثنائية الناجحة بين البلدين تعد لبنة لتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين.

وأوضح الدكتور صلاح أبوالهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا ومدير مركز تعليم اللغة الروسية، العلاقات الوطيدة التى تجمع بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية، والتى تعد فريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والتى امتدت لأكثر من 23 عاماً تم خلالها استقبال أكثر من 700 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عدد من الوفود الرسمية، مشيراً ان ذلك يمثل أحد نقاط القوة فى علاقات جامعة أسيوط الدولية والتى تنفرد بها على مستوى الجامعات المصرية.