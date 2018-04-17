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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 08:13 م
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ضبط 22000 زجاجة دواء داخل معمل أدوية بالدقهلية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:01 م
ضبط 22000 زجاجة دواء داخل معمل أدوية بالدقهلية جانب من المضبوطات


الدقهلية شريف الديب
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أشادالدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بجهود حملات التفتيش الصيدلي لضبط اسواق الأدوية والتصدي للمخالفين ومحتكري سوق الدواء ،حيث أسفرت حملات فريق التفتيش الصيدلي بمركز اجا عن ضبط معمل أدوية غير مرخص بداخل مصنع عصائر بقريه نوسا البحر باجا ، مضيفا أنه تم ضبط 22000 زجاجة دواء مكملات غذائية ،بالإضافة ل 1000 زجاجة بدون أي بيانات داخل المصنع.

وأمر المحافظ، بتشكيل لجنه من التفتيش الصيدلي بمديريه الصحة، ومباحث التموين، ومصادرة المضبوطات وإعداد مذكره للعرض على النيابة العامة، مؤكدا اهميه متابعه تصرفات النيابة في هذا الشأن.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشان حملات التفتيش الصيدلي بإدارة اجا الصحية.

ووجه الشعراوي، ضرورة تكثيف حملات التفتيش بجميع ادارات التفتيش الصيدلي بجميع الادارات الصحية بمراكز ومدن واحياء المحافظة حرصا على صحه وحياه المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

 

 


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