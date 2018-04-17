صور.. وفد من القوات الجوية بالمنطقة الجنوبية يزور مرضى مستشفى أورام الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

زار وفد من القوات الجوية بالمنطقة الجنوبية، مستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر، لتقديم الدعم للمرضى والمستشفى التى تخدم المرضى فى محافظات أسوان والأقصر وقنا والوادى الجديد والبحر الأحمر وسوهاج.

وتفقد الوفد، أقسام العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى وغرف علاج اليوم الواحد، واستمع الوفد لشرح مفصل عن تلك الأقسام، كما تفقد الوفد أعمال المرحلة الثانية بالطابق الثانى، وغرف الإفاقة والإنعاش.

وأشاد وفد القوات الجوية بمستوى التجهيزات والاهتمام بتقديم خدمة طبية متكاملة ومجانية للمرضى، وبوجود صرح طبى عملاق على أرض الأقصر.

وأكد الوفد، دعمه الكامل للمستشفى، لكى تستمر فى تقديم خدماتها للمرضى فى الصعيد، ووجه الوفد الشكر لأصحاب مبادرة إنشاء المستشفى وللقائمين عليها، مؤكدين أن المستشفى أصبحت منارة طبية، وعمل عظيم يحتذى به.