صور.. محافظ مطروح ورئيس مياه الشرب يتفقدا محطة مياه الرميلة 3







مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، يرافقه اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي محطة تحليه الرميله 3، تمهيدا لافتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،عبر الفيديو كونفرانس، خلال احتفالات أعياد سيناء يوم 25 ابريل الجارى ضمن 5 افتتاحات لمشروعات بمحافظة مطروح.

وتابع المحافظ ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، التجهيزات النهائية لافتتاح محطة الرميله 3 ، والتي تعد من أحدث المحطات لاستخدامها أفضل التقنيات الحديثة فى مجال تحليه مياه البحر.

وأكد المحافظ، أن محطة الرميلة 3 تم إنشاؤها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطاقة إنتاجية 12 ألف متر مكعب يوميا، ليصل إجمالى المياه التي تنتجها محطات الرميلة 1 والرميلة 2 التي افتتحهما رئيس الجمهورية إلى 60 ألف متر مكعب يوميا ، بالإضافة إلى عدد من محطات تحليه مياه الشرب الأخرى .

وأضاف محافظ مطروح، أن رئيس الجمهورية أنهى أزمات فى مياه الشرب بمطروح نهائيا، والتي كانت من أكبر المشكلات التي يعانى منها أهالي مطروح وزائريها، خاصة خلال موسم الصيف، مؤكدا أن حجم المياه التي تصل محافظة مطروح بلغت 160 ألف متر مكعب يوميا، بما يفوق المخطط الاستراتيجي لوزارة الإسكان لمحافظة مطروح وهو 110 ألف يوميا.

ووجه المحافظ لرئيس مجلس مدينة مرسى مطروح ، بسرعة تجهيز المحطة والمنطقة المحيطة، لتكون فى أبهى صورها خلال الافتتاح، مع تقديم أوجه الدعم اللازمة لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال فى الموعد المحدد.

وكشف " أبو زيد" ، أنه من المقرر افتتاح رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس 5 مشروعات بمحافظة مطروح، خلال احتفالات أعياد سيناء، وهي بافتتاح محطة تحليه الرميلة 3 وافتتاح محطة الصرف الصحي بمدينة الحمام بطاقة إنتاجية 15 الف متر مكعب يوميا ومحطة الصرف الصحي بمدينة الضبعة بطاقة انتاجية 14 ألف متر ومحطة محولات الكهرباء شرق مطروح ورافع مياه الضبعة الجديدة بطاقة 5 ألاف متر.

وتقدم المحافظ بالشكر للقوات المسلحة ووزارة الإسكان ووزارة الكهرباء، لدورهم فى إقامة المشروعات بمحافظة مطروح مما يساهم فى تقديم خدمات مميزة لأهالي مطروح .

وقال اللواء سيد العشرى ، أن محطة الرميلة 3 تتضمن وحدات فلاتر التنقية الابتدائية للتخلص من الشوائب والمواد العالقة، وعنبر التحليه الذي يضم مجموعة فلاتر التنقية الدقيقة.

وأضاف أنه تم تجهيز المحطة بأحدث أنظمة موفرات الطاقة لترشيد الاستهلاك، وتزويدها بأحدث أجهزة القياس لتحقيق رقابة معملية للمياه المنتجة بدرجة كبيرة من الدقة، ومطابقتها لمعايير الصحة العالمية، ومزودة بتطبيق التحكم والتشغيل باستخدام الحاسب الآلي

رافق المحافظ خلال تفقد محطات االتحليه السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومحمد جابر رئيس مجلس المدينة واللواء شريف فارس رئيس مجلة إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

محافظ مطروح ورئيس مياه الشرب يتفقدا محطة مياه الرميلة

محافظ مطروح ورئيس مياه الشرب يتفقدا محطة مياه الرميلة



محافظ مطروح ورئيس مياه الشرب يتفقدا محطة مياه الرميلة

محافظ مطروح ورئيس مياه الشرب يتفقدا محطة مياه الرميلة

محافظ مطروح ورئيس مياه الشرب يتفقدا محطة مياه الرميلة