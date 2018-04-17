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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:19 م
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صور.. سوريون يحتفلون بذكرى يوم الجلاء السورى فى هضبة الجولان

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:29 م
صور.. سوريون يحتفلون بذكرى يوم الجلاء السورى فى هضبة الجولان السوريون يحتفلون بيوم الجلاء


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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احتفل عدد من المواطنيين السوريين اليوم الثلاثاء، فى منطقة هضبة الجولان المحتلة إحياءا لذكرى يوم الجلاء السورى.

ورفع المواطنون الأعلام السورية وصور الرئيس السورى بشار الأسد خلال المظاهرة.

ويعتبر عيد الجلاء هو تاريخ جلاء آخر جندى فرنسى عن الأراضى السورية فى 17 أبريل 1946 .

مظاهرات السوريين
مظاهرات السوريين

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

رفع صور بشار الأسد خلال المظاهرة
رفع صور بشار الأسد خلال المظاهرة

 

رفع صور بشار والأعلام السورية
رفع صور بشار والأعلام السورية

 

مواطنون سوريون
مواطنون سوريون

 

جانب من المواطنيين السوريين
جانب من المواطنيين السوريين

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

الأعلام السورية مع المتظاهرين
الأعلام السورية مع المتظاهرين

 

مظاهرات فى هضبة الجولان
مظاهرات فى هضبة الجولان

 


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