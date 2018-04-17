صور.. سوريون يحتفلون بذكرى يوم الجلاء السورى فى هضبة الجولان

صور.. سوريون يحتفلون بذكرى يوم الجلاء السورى فى هضبة الجولانالثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:29 م
السوريون يحتفلون بيوم الجلاء
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احتفل عدد من المواطنيين السوريين اليوم الثلاثاء، فى منطقة هضبة الجولان المحتلة إحياءا لذكرى يوم الجلاء السورى.
ورفع المواطنون الأعلام السورية وصور الرئيس السورى بشار الأسد خلال المظاهرة.
ويعتبر عيد الجلاء هو تاريخ جلاء آخر جندى فرنسى عن الأراضى السورية فى 17 أبريل 1946 .
مظاهرات السوريين
جانب من المظاهرات
رفع صور بشار الأسد خلال المظاهرة
رفع صور بشار والأعلام السورية
مواطنون سوريون
جانب من المواطنيين السوريين
جانب من المظاهرات
الأعلام السورية مع المتظاهرين
مظاهرات فى هضبة الجولان
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